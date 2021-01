Xiaomi dévoile Air Charge, une recharge réellement sans fil dans toute la pièce

Xiaomi présente Air Charge, sa nouvelle technologie qui propose une recharge réellement sans fil sur plusieurs mètres. Plus besoin de poser son smartphone sur un socle, il suffit d’être à proximité d’un support compatible avec le nouveau système.

Xiaomi Air Charge, une recharge sans fil sur plusieurs mètres

Air Charge s’appuie sur le positionnement spatial et la transmission d’énergie, selon Xiaomi. L’appareil qui utilise la technologie comporte des antennes d’interférence à cinq phases, qui peuvent détecter avec précision l’emplacement du smartphone. Un réseau composé de 144 antennes transmet des ondes millimétriques directement au téléphone en le visant automatiquement.

Naturellement, il faut un smartphone compatible. Xiaomi indique à ce sujet avoir développé un réseau d’antennes miniaturisé pour permettre d’avoir Air Charge sur son téléphone. Cela s’appuie sur une antenne balise et un réseau d’antennes de réception intégrés. L’antenne balise diffuse des informations de position, avec un impact limité sur la consommation d’énergie. Le réseau d’antennes de réception composé de 14 antennes convertit le signal d’onde millimétrique émis par l’appareil en énergie électrique par le biais du circuit redresseur.

En l’état, la technologie Air Charge permet une recharge de 5 W dans un rayon de plusieurs mètres. Il n’y a pas d’information plus précise concernant la distance. Xiaomi indique par contre que plusieurs appareils peuvent être rechargés en même temps.

Disponibilité du Air Charge de Xiaomi ?

Il n’y a pour l’instant aucune information quant à la disponibilité pour le public. Le système sera-t-il prêt pour 2021 ? Ou faudra-t-il attendre au moins 2022 ? Xiaomi ne dit rien pour l’instant. Il s’agit plus d’une annonce/démonstration à ce jour qu’autre chose. Il faudra naturellement voir si les promesses sont au rendez-vous. Il est en tout cas certain que la recharge sans fil portera bel et bien son nom une fois que ce sera disponible. À voir si cela va donner des idées à d’autres constructeurs.