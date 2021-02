Netflix télécharge automatiquement des films/séries censés vous plaire

Netflix propose aujourd’hui le téléchargement automatique de films et séries qui sont susceptibles de plaire aux utilisateurs. Chaque utilisateur a un profil avec ses préférences. Netflix va analyser et enclencher le téléchargement personnalisé.

Un téléchargement automatique arrive sur Netflix

Netflix explique que cette nouvelle fonctionnalité doit aider les utilisateurs à faire des découvertes. Ils peuvent bien évidemment le faire sans forcément télécharger chaque contenu. Mais Netflix note que le téléchargement automatique de films et séries permet d’avoir du contenu à regarder en cas de longs trajets dans les transports ou quand la connexion Internet n’est pas disponible.

L’utilisateur a le contrôle sur le système, explique Netflix. Chaque personne doit manuellement activer la fonctionnalité. Elle est disponible dès maintenant depuis la rubrique « Téléchargements » sur l’application mobile. Il est par ailleurs possible de définir le volume maximum. Trois choix existent : 1, 3 ou 5 Go. Plus vous accordez de stockage, plus Netflix téléchargera du contenu sur votre appareil.

Cette nouveauté du téléchargement automatique est disponible dans le monde, d’abord sur l’application Android de Netflix. Le service de streaming note qu’il la testera prochainement sur iOS. Il ne dit pas encore quand cela aura lieu.

Au dernier comptage, Netflix compte plus de 200 millions d’abonnés. C’est un peu plus du double de Disney+ qui compte 94,9 millions d’abonnés. Quant à Amazon Prime Video et Apple TV+, il n’y a pas d’information. Ni Amazon ni Apple ne communiquent publiquement sur le sujet.