Huawei officialise le Mate X2 : changement de design, mais des specs toujours au top (Kirin 9000, 90Hz, bloc photo 3 capteurs)

Comme annoncé, Huawei vient de dévoiler le Mate X2, la seconde mouture de son smartphone pliable ; et comme prévu par les rumeurs, le design de l’engin se rapproche cette fois beaucoup de celui du Fold de Samsung, avec un écran qui se replie vers l’intérieur. Cette dalle pliable 8 pouces (ratio 8:7,1) se présente avec des bordures plus fines. La définition est de 2480 x 2200 pixels. Une dalle externe de 6,45 pouces (ratio 21:9) permet d’utiliser le Mate X2 même lorsque ce dernier est refermé, à la façon d’un smartphone classique. Le taux de rafraichissement est de 90 Hz sur les deux dalles.

Cet écran externe dispose en outre de deux capteurs photos grand angle et ultra grand angle (en poinçon sur la dalle). Le bloc photo situé au dos ne devrait pas faire mentir la réputation d’excellence de Huawei sur la partie photo. On retrouve ainsi les optiques du P40, soit un capteur principal de 50 MPx, un 8MPx avec zoom optique (jusqu’à 100X en numérique), un 12 MPx ultra grand angle et un capteur macro de 4 MPx.

Sans surprise, le processeur est un Kirin 9000 compatible 5G (il faut bien faire avec). La batterie dispose d’une capacité de 4500 mAh (+ recharge rapide 55W) tandis que la capacité de stockage s’échelonne de 256 à 512 Go. Le Mate X2 est proposé en 4 coloris (noir, bleu, blanc et rose) sur le marché chinois, et uniquement sur ce marché. Les tarifs sont de 2290 euros environ pour le modèle 256 Go et de 2400 euros pour le modèle avec 512 Go.