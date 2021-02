Tesla : Elon Musk réfléchit à un véhicule lévitant au dessus du sol

Elon Musk ne s’arrête jamais d’imaginer des technologies futuristes. Il fait bien : les fusées Falcon 9 de SpaceX se posent à la verticale, les Tesla électriques dominent leur marché respectif, l’internet à très haut débit par satellites est une réalité (Starlink), et l’interface cerveau-machine n’est plus tout à fait un fantasme de la S.F. Et ce n’est pas fini : invité récemment dans l’émission Joe Rogan Experience, l’entrepreneur visionnaire a déclaré que les Tesla du futur disposeraient sans doute d’une technologique héritée du secteur spatial capable de les faire léviter jusqu’à 1 mètre au dessus du sol !



« Je veux les faire flotter, et j’essaie de trouver une façon de le faire… disons, sans tuer personne » affirme le plus sérieusement du monde Elon Musk. « Peut-être qu’elles pourraient juste flotter à un mètre au-dessus du sol. » En 2018 déjà, Elon Musk avait déjà envisagé d’utiliser des sortes de « mini-propulseurs » de fusées afin d’améliorer l’accélération des véhicules Tesla. Cette fois, la Tesla du futur se rapprocherait plutôt du Landspeeder de Star Wars… En 2050 peut-être ?