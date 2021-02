Google : Une deuxième experte en intelligence artificielle a été licenciée

Récemment, Google avait été secouée par un problème en interne. En effet, en décembre, le géant de la recherche avait remercié une chercheuse, Timnit Gebru, après qu’elle ait publié une étude scientifique sur les biais des systèmes d’intelligence artificielle. Google a critiqué le document et a déclaré qu’il n’aurait pas dû être publié en l’état puisqu’il « ne répondait pas aux critères de publication ».

Pourtant, l’équipe et les contributeurs extérieurs qui travaillèrent aux côtés de Gebru démentirent cet avis de Google. Timnit Gebru avait alors menacé de démissionner, et Google lui a donné sa bénédiction. Toutefois, Gebru affirme n’avoir pas eu le choix, rapporte Axios.

Après le renvoi de cette première experte, Google avait annoncé des changements dans ses politiques de recherches et d’inclusivité. Jeff Dean, le chef de la division IA, a effectivement déclaré dans un mail en interne, « je reconnais ce que signifie le départ de Dr Gebru pour les femmes technologues, la communauté afro-américaine et les autres groupes sous représentés qui poursuivent une carrière dans la tech (…) Certains ont remis en question leur place ici, et je le regrette ».

Toutefois, l’histoire ne s’arrête pas là. En effet, l’autre cheffe de la division « Ethical AI », Margaret Mitchell, a décidé de monter au créneau pour défendre son ex-collègue. En effet, l’experte a voulu prouver que Google a traité le Dr Gebru de manière discriminatoire. Pour ce faire, elle a créé un script capable de détecter ce type de message dans les mails de sa collègue.

Mais Google a découvert ce script et a lancé une enquête interne contre Margaret Mitchell. L’entreprise a ensuite bloqué son compte Google et, le 20 février dernier, la chercheuse a annoncé son licenciement.

I am concerned about @timnitGebru 's firing from Google and its relationship to sexism and discrimination. I wanted to share the email I wrote to Google press the day my access was cut off.https://t.co/O7JPlqJW8L