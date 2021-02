Rachat de Codemasters par EA : c’est officiel

L’annonce avait fait grand bruit il y a quelques semaines, mais c’est désormais officiel : Codemasters tombe dans le giron d’Electronic Arts (EA) pour 1,2 milliards de dollars, le contrat entre les deux firmes étant désormais finalisé. Ce rachat doit être encore avalisé par les régulateurs anti-trust, mais cette dernière étape ne devrait être, a priori, qu’une simple formalité.

Les principales franchises de Codemasters – F1, DIRT, DiRT Rally, GRID, Project CARS, et WRC à partir de 2023 – rejoignent donc l’énorme catalogue de titres EA (dont Need for Speed et Real Racing dans le genre des jeux de course). On peut juste espérer que les titres susnommés ne soient pas transformés en d’énormes machines à cash free-to-play… ce qui n’est pas gagné. Il est presqu’inutile de préciser en revanche qu’après ce rachat, EA devient le numéro un incontesté des jeux vidéo de courses automobiles.