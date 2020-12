EA rachète Codemasters à la barbe de Take-Two pour 1,2 milliard de dollars

Le studio britannique Codemasters passe de mains en mains. Quelques semaines seulement après avoir été quasiment acheté par Take-Two, Codemasters change à nouveau de propriétaire et appartient désormais au géant américain Electronic Arts. EA récupère donc Codemasters au nez et à la barbe de Take-Two en surenchérissant sur la proposition de ce dernier. La valeur de rachat des actions de Codemasters (£6.04 ~$7.98) correspond tout de même à une transaction globale de 1,2 milliard de dollars, soit 300 millions de plus que les 900 millions de dollars mis sur la table par Take-Two.

Grand spécialiste des jeux de course axés simulation, Codemasters comble un trou dans le catalogue d’EA. L’éditeur dispose certes de la franchise Need for Speed, mais cette dernière reste avant tout un jeu de course-arcade basé sur le fun. Les licences Dirt, Grid et Formula 1 rejoignent donc le giron EA. Par contre coup, cela signifie aussi que la plupart de ces titres rejoindront le catalogue EA Play… et donc le Game Pass de Microsoft ! Via cette acquisition, EA souhaiterait aussi à concurrencer les champions de la simu auto que sont Forza et Gran Turismo.