Oculus Quest 2 : le multi-comptes et le partage d’applications sont en cours de déploiement

Chose promis chose due. Facebook est en train de déployer le multi-comptes et le partage d’apps… mais uniquement sur les casque Oculus Quest 2. L’utilisateur principal du Quest 2 pourra donc rajouter jusqu’à trois comptes utilisateurs supplémentaires, des comptes qui resteront donc liés à ce premier compte utilisateur « maitre ».

Les applications et jeux de ce premier compte pourront aussi être partagés avec les comptes rajoutés au casque. En revanche, les sauvegardes ne sont pas partageables, et il ne sera pas possible de partager des apps du compte numéro 2 vers le compte numéro 3 par exemple. En outre, le partage d’apps ne fonctionne qu’avec le compte rattaché au casque. En d’autres termes, si le compte utilisateur numéro 2 utilise les mêmes apps sur un autre casque Oculus Quest (où il serait compte principal), il ne pourra plus bénéficié de ces apps en mode partage.

Le multi-comptes et la fonction de partage sont encore à l’état de bêta. Les utilisateurs de la première version d’Oculus Quest y auront droit plus tard précise Facebook.

L’Oculus Quest 2 est disponible à la vente sur Amazon au prix de 349 euros.