Mortal Kombat : voici la bande-annonce sanglante du film

Le film Mortal Kombat a le droit à sa première bande-annonce aujourd’hui et on peut dire que la violence est au rendez-vous. Il y a du sang, du combat et plus encore dans ce premier trailer.

Première bande-annonce pour le film Mortal Kombat

Mortal Kombat, qui est le troisième film live-action basé sur le populaire jeu vidéo, n’aura aucun lien avec ses prédécesseurs de 1995 et 1997. Au lieu de cela, le réalisateur Simon McQuoid va prendre le film dans sa propre direction tout en incorporant certains des aspects les plus appréciés des fans de la franchise du jeu. Cela comprend la violence brutale et sanglante aussi bien pendant le combat que pour la finition.

De nombreux personnages bien-aimés des jeux Mortal Kombat apparaîtront dans le film. Le casting comprend Ludi Lin dans le rôle de Liu Kang, Hiroyuki Sanada dans celui de Scorpion, Joe Taslim dans celui de Sub-Zero, Tadanobu Asano dans celui de Raiden, Jessica McNamee dans celui de Sonya Blade, Mehcad Brooks dans celui de Jax Briggs, Josh Lawson dans celui de Kano, Chin Han dans celui de Shang Tsung, Max Huang dans celui de Kung Lao, Sisi Stringer dans celui de Mileena, Elissa Cadwell dans celui de Nitara et Daniel Nelson dans celui de Kabal.

Mortal Kombat sortira au cinéma et simultanément en streaming sur HBO Max le 16 avril. Ce sera du moins le cas aux États-Unis. En France le film doit sortir au cinéma le 7 avril 2021.