Le film Mortal Kombat a une date de sortie en salles… et sur HBO Max

Totalement culte dans son domaine culturel d’origine (le jeu vidéo), la franchise Mortal Kombat a donné quelques uns des plus beaux nanards du 7ème art. Cette constance dans la médiocrité filmique n’a pas empêché la Warner Bros. de produire un nouveau film scénarisé cette fois par Greg Russo et réalisé par Simon McQuoid, dont c’est le premier film (espérons qu’il saura remonter la moyenne générale). Deadline affirme que le film n’est pas encore tout à fait terminé, ce qui n’empêche pas la Warner d’annoncer une date de sortie… plutôt proche. Mortal Kombat le film sortira en effet en salles et sur HBO Max le 16 avril prochain.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020

Le casting de ce reboot est composé de Joe Taslim (Sub-Zero), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax) et Sisi Stringer (Mileena).