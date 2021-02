Huawei Mate X2 : l’écran devrait se plier vers l’intérieur

Huawei a lancé les invitations pour sa conférence de présentation du Mate X2. Si l’on en croit l’image qui accompagne la date et le lieu de la keynote, le Mate X2 devrait bénéficier d’un nouveau système de fermeture. L’écran du Mate X2 se refermerait donc vers l’intérieur, comme les pages d’un livre, alors que le modèle précédent se refermait vers l’extérieur, ce qui avait pour désavantage de laisser l’écran sans protection particulière. Le design du Mate X2 se rapprocherait ainsi de celui du Galaxy Fold de Samsung.

On ne sait pas grand chose d’autre sur ce modèle, si ce n’est qu’il disposera sans doute d’un processeur Kirin (gravé en 7 nm) et d’un nouveau système de charnière, plus résistant que celui du précédent modèle. Le tarif pourrait aussi être revu à la baisse. Le Mate X2 sera présenté officiellement en Chine le 22 février prochain.