Accessibilité : Microsoft promet davantage de jeux PC/Xbox pour tous les joueurs

Microsoft étend ses efforts en matière d’accessibilité avec un nouveau programme pour les jeux Xbox et PC. Aujourd’hui, l’équipe chargée de l’accessibilité des jeux chez Microsoft a annoncé que les développeurs peuvent envoyer leurs jeux pour qu’ils soient évalués sur le plan de l’accessibilité et testés par des joueurs handicapés. Ce programme a été annoncé en même temps que les mises à jour des lignes directrices pour l’accessibilité de la Xbox.

Davantage d’accessibilité pour les jeux Xbox et PC

La France compte 12 millions de personnes en situation de handicap, soit approximativement 1 Français sur 6 (selon l’Insee), pour une population nationale qui se définit comme joueuse à 71% (selon la SNELL). Microsoft se dit donc ravi que les développeurs continuent à penser le game design de manière inclusive pour s’assurer que leurs créations soient agréables à jouer pour tout le monde.

Les rapports sur les tests des jeux comprendront les commentaires des joueurs handicapés, ainsi que des liens vers des informations sur le design inclusif, les organisations à but non lucratif pertinentes et les experts en accessibilité. Tout problème constaté lors des tests sera « signalé avec les étapes nécessaires à son apparition, des captures d’écran et d’autres informations qui aideront le développeur à comprendre qu’un certain aspect de l’expérience pourra être difficile à entreprendre pour une joueuse ou un joueur en situation de handicap », indique Microsoft.