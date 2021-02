SFR RED et B&You lancent des forfaits 100/200 Go dès 12,99€/mois

SFR RED et B&You proposent en ce moment des forfaits mobiles de 100 et 200 Go qui débutent à 12,99€/mois. C’est SFR RED qui a dégainé le premier. Bouygues Telecom a décidé de lui répondre, comme il fait bien souvent.

100 ou 200 Go chez SFR RED dès 13€/mois

Le premier forfait chez SFR RED comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 100 Go par mois. Pour ce qui est de l’usage depuis l’Union européenne, il y a également les appels, SMS et MMS en illimité. Le volume pour Internet est par contre de 12 Go. Le forfait est disponible au prix de 13€/mois.

Le second forfait est identique, à l’exception d’Internet. Il y a 200 Go en France et 15 Go depuis l’Union européenne. Le forfait est disponible au prix de 15€/mois.

Les deux offres sans engagement sont disponibles jusqu’au 18 février sur le site de SFR RED.

Mêmes offres chez B&You

Du côté de Bouygues Telecom, c’est exactement la même chose. Le premier forfait inclut aussi les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 100 Go pour Internet. C’est 12 Go depuis l’étranger. Le prix est de 12,99€/mois. L’autre forfait comprend 200 Go en France et 15 Go à l’étranger. C’est 14,99€/mois.

Les deux forfaits sans engagement sont là aussi disponibles jusqu’au 18 février. Ils sont à retrouver sur le site de Bouygues Telecom.