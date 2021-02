Le réseau social controversé Parler est de retour

Parler est à nouveau disponible, après avoir été hors-ligne pendant un mois à la suite d’une coupure par Amazon Web Services (AWS). Le réseau social controversé annonce que les utilisateurs qui avaient déjà un compte peuvent se connecter. Ceux qui veulent s’inscrire devront attendre la semaine prochaine.

Parler est de nouveau en ligne

Parler est donc de retour, mais les anciens messages ne sont pas là. Seuls les comptes ont pu être transférés. Certains ont d’ores et déjà commencé à publier, selon The Verge. C’est notamment le cas de Sean Hannity, présentateur de la chaîne américaine Fox News.

Pourquoi Parler est-il considéré comme un réseau social controversé ? Il n’est (officiellement) rattaché à aucun parti politique. Mais il se trouve que beaucoup d’Américains conservateurs l’ont rejoint et ont partagé certaines idées qui ne passeraient pas sur d’autres plateformes. Par exemple, une bonne partie de l’invasion du Capitole de Washington a été planifiée sur Parler.

Au vu de la situation et du manque de modération, Apple et Google ont décidé de retirer l’application du réseau social de l’App Store et du Play Store. Quant à Amazon, il a coupé l’accès. Parler avait effectivement choisi Amazon Web Services (AWS) pour l’hébergement. Il n’y a pour l’instant pas d’information sur le nouvel hébergeur.