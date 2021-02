Jouer aux jeux vidéo au cinéma, c’est possible

Se rendre au cinéma pour jouer aux jeux vidéo sur le grand écran plutôt que regarder un film ? C’est ce qui se passe en ce moment du côté en Corée du Sud. Les cinémas sont au plus mal à cause du Covid-19 et proposent ainsi de louer des salles pour des sessions de jeux.

Le cinéma pour jouer sur le grand écran

Jouer aux jeux vidéo au cinéma sur le grand écran coûte l’équivalent de 74 euros. Cela concerne une session de deux heures avec quatre personnes au maximum, avant 18 heures. Le prix grimpe à l’équivalent de 111 euros après 18 heures. Les joueurs doivent apporter les consoles, manettes et jeux. Le cinéma ne fournit rien d’autre que la salle vide et le très grand écran, ainsi que le système sonore.

La BBC explique que le service pour jouer aux jeux vidéo au cinéma en Corée du Sud a vu le jour en ce début de 2021. Il y a eu plus de 130 réservations à ce jour. La plupart des joueurs qui réservent sont des hommes qui ont la trentaine ou la quarantaine. Il y a également quelques couples et familles.

C’est la chaîne de cinéma coréenne CGV qui est derrière cette initiative. Elle note que cela lui permet d’avoir des revenus, ce qui est important en cette période de crise sanitaire et des cinémas fermés. Elle va même plus loin, puisqu’elle propose la livraison de pop-corn, nachos et autres nourritures qui sont normalement en vente dans ses cinémas. C’est là encore un moyen d’avoir de l’argent et éviter de complètement fermer.

Malheureusement, les réservations de salles de cinéma et la livraison de nourriture ne lui permettent pas d’avoir des revenus similaires à la période où les cinémas étaient ouverts normalement. Mais CGV note qu’il est préférable d’avoir de l’argent ici et là, plutôt que n’avoir pas la moindre rentrée d’argent en cette période de Covid-19.