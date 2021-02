SFR RED et B&You lancent des forfaits à 5€/mois

SFR RED et B&You proposent en ce moment des forfaits mobiles pas chers : 5€/mois. Cela fait un moment que les opérateurs français n’avaient pas proposé un tel prix. C’était surtout autour de 10€/mois ces derniers mois.

Forfait mobile de SFR RED à 5€/mois

Le forfait à 5€/mois chez SFR RED comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 5 Go. Et petite ironie, il y a davantage de Go à l’étranger. En effet, le quota est de 6 Go depuis l’Union européenne et les DOM. Il y a également les appels, SMS et MMS en illimité depuis ces régions.

L’offre à 5€/mois est disponible jusqu’au 15 février sur le site de SFR RED. Le forfait se veut sans engagement. L’opérateur assure au passage que le prix ne double pas après un an comme cela peut être le cas chez certains des concurrents.

Forfait mobile de B&You à 4,99€/mois

Du côté de Bouygues Telecom, le forfait B&You comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est là aussi de 5 Go. Pour ce qui est de l’usage en Europe et dans les DOM, les appels, SMS et MMS sont illimités et l’enveloppe pour Internet est de 5 Go.

Le forfait à 4,99€/mois est disponible dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom. Il est lui aussi sans engagement. L’offre est en place jusqu’au 17 février.