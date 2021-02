Microsoft Surface Duo : le smartphone à deux écrans arrive le 18 février en France dès 1 549€

Microsoft annonce que le Surface Duo sera disponible à l’achat en France le 18 février, avec un premier prix de 1 549 euros. Ce smartphone à deux écrans a fait ses débuts aux États-Unis il y a cinq mois. Microsoft avait jusqu’à présent évoqué une sortie en France pour le début de 2021.

Les prix du Surface Duo en France seront de 1 549 euros et 1 649 euros. Le prix concerne la version avec 128 Go d’espace de stockage. La seconde correspond à la version avec 256 Go de stockage. Le smartphone sera disponible à l’achat le 18 février sur le Microsoft Store. Il sera également possible de le commander à la Fnac et chez Darty. Ce sont les seuls revendeurs au lancement. Pas de vente chez les opérateurs par conséquent.

La vraie particularité du Surface Duo est d’être un smartphone avec deux écrans. Ils font chacun 5,6 pouces avec une définition de 1 800 x 1 350 pixels. Le produit peut être tout particulièrement intéressant pour ceux qui ont besoin de beaucoup d’espace. L’avantage est que le smartphone à un gabarit correct quand il est plié. Ses dimensions quand il est fermé sont de 145,2 mm x 93,3 mm x 9,9 mm. C’est 145,2 mm x 186,9mm x 4,8 mm quand il est ouvert.

Le Surface Duo est un smartphone haut de gamme, mais il n’embarque pas les derniers composants en date. Il embarque la puce Snapdragon 855, qui était dans les smartphones Android premium en 2019. Il y a également 6 Go de RAM, un capteur photo de 11 mégapixels, une batterie de 3 577 mAh et 128/256 Go d’espace de stockage.