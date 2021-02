Stadia est maintenant pré-installé sur les Chromebooks

Google a envie qu’un maximum de personnes testent Stadia, c’est pour cette raison que le service est maintenant pré-installé sur les Chromebook. C’est du moins le cas sur les nouveaux modèles.

Google a annoncé pré-installé Stadia sur les Chromebooks par le biais d’un tweet. « Saviez-vous que les Chromebooks sont désormais livrés avec Google Stadia déjà installé ? Commencez à jouer aux jeux sans attendre les téléchargements ou les mises à jour. Cliquez sur l’icône Stadia dans le menu de votre application pour commencer », peut-on lire dans le tweet.

Did you know Chromebooks now come with @GoogleStadia already installed? Start playing games without waiting for downloads or updates. Click the Stadia icon in your app menu to get started. pic.twitter.com/iV1Mb32pYP

— Made By Google (@madebygoogle) February 9, 2021