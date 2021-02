Ubisoft réalise près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires sur le Q4 2020

Ubisoft a cassé la baraque lors du dernier trimestre de l’année 2020. Le géant français du jeu vidéo a en effet réalisé sur la période un chiffre d’affaires de près d’un milliard d’euros (989 millions exactement), ce qui est un nouveau record pour la société. Ce résultat s’avère même nettement au dessus des prévisions d’Ubisoft.

Assassin’s Creed Valhalla a été le principal moteur de ces excellents chiffres, sans compter les très bonnes ventes de Watch Dogs Legion, Immortals Fenyx Rising ou de la version Switch de Just Dance. L’éditeur français a tellement bien performé lors du Q4 que ses ventes de jeux ont été les plus importantes du secteur sur la période (toutes plateformes confondues), derrière bien sûr le mastodonte EA.

Yves Guillemot, le PDG d’Ubisoft, avait donc de quoi pavoiser, et il ne s’en est pas privé : « Nous sommes très fiers de nos équipes qui, malgré une période difficile, ont lancé quatre titres d’envergure sur toutes les plateformes tout en enrichissant nos services en ligne. C’est un accomplissement sans égal et nos équipes ont fait preuve d’une remarquable adaptabilité et endurance. Notre capacité à produire à un tel niveau de qualité démontre le pouvoir de notre modèle de production et la durabilité de notre organisation. »