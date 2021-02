L’E3 2021 est bien parti pour être seulement en ligne

Contrairement à 2020, il devrait bien avoir un E3 en 2021, mais celui-ci devrait être exclusivement en ligne. Selon Video Games Chronicle, le rendez-vous dédié aux jeux vidéo se tiendra du 15 au 17 juin sans évènement physique.

Un E3 2021 numérique

L’Entertainment Software Association (ESA), qui organise l’E3, confirme à demi-mot que l’évènement sera bel et bien en ligne cette année :

Nous pouvons confirmer que nous transformons l’expérience de l’E3 pour 2021 et nous partagerons bientôt les détails exacts sur la façon dont nous rassemblons la communauté mondiale du jeu vidéo. Nous avons d’excellentes conversations avec les éditeurs, les développeurs et les entreprises dans tous les domaines, et nous nous réjouissons de partager bientôt les détails de leur participation.

Le programme de cet E3 2021 en ligne serait essentiellement des conférences/sessions de deux heures pour chaque studio (Ubisoft, Electronic Arts, etc). Il y aurait également une remise de prix, des petites vidéos ici et là de studios, influenceurs et autres médias partenaires, ainsi qu’une soirée d’avant-première le 14 juin. Les médias auraient par ailleurs le droit à des aperçus de jeux une semaine avant l’E3. Quant aux joueurs, ils pourraient télécharger certaines démos de jeux.

Il faudra donc attendre encore un peu avant de connaître le programme officiel de l’E3 pour 2021. Cela ne devrait pas tarder.