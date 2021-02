Le Xiaomi Mi 11 est officialisé pour la France

Quelques semaines après son lancement en Chine, le Xiaomi Mi 11 est enfin disponible en France (et plus globalement à l’international) ! Tout à sa joie, Xiaomi France livre une bordée de tweets résumant les principales caractéristiques de ce mobile haut de gamme, et i faut boien reconnaitre que c’est du lourd, du très lourd. Le Mi 11 serait donc doté du « blockbuster des écrans » (selon le terme du fabricant), soit une dalle AMOLED de 6,91 pouces à affichage WQHD+ ( 3 200 x 1 440 pixels, densité de 515 ppp) et à la fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Plus fort encore, l’échantillonnage tactile de cet écran serait de 480 Hz (du jamais vu à priori sur mobile). La dalle gère aussi le HDR10+ et monte jusqu’à 1500 nits. Une merveille. A noter que la partie son est assurée par Harman/Kardon.

Du côté du bloc photo, on retrouve un capteur principal de 108 MPx (f/1.9, eq. 26mm, 0.8µm), un ultra grand angle de 13 MPx (f/2.4, 123°, 1.12µm) et un capteur pour la Macro de 5 MPx ((f/2.4, 1.12µm). Le capteur avant est un 20 MPx (eq. 27mm). Xiaomi vante un autofocus ultra rapide et un mode Ultra Night Video permettant de réaliser des clichés dans le noir presque total. L’app photo intégrée propose en outre 8 filtres cinématiques et l’enregistrement vidéo monte jusqu’à 8k (presque banal).

Les perfs du petit monstre sont assurées par le puissant Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM. La batterie 4600 mAh est compatible avec la recharge rapide (55W en filaire, 50W sans fil), sachant qu’un chargeur rapide est fourni avec l’appareil !

Les tarifs en euros n’ont pas encore été communiqués mais la disponibilité commerciale serait imminente. Pour information, le Mi 11 coûte 749 dollars en version de base 128/8 Go, et 799 dollars en 256/8 Go.