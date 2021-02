Des chercheurs sud-coréens dévoilent les premiers panneaux solaires transparents

Imaginez que votre écran de smartphone puisse servir à recharger l’appareil grâce à l’énergie solaire. Imaginez encore que les murs de votre maison ou le toit de votre voiture devienne capable de fournir de l’électricité en continue, sans qu’aucun panneau solaire ne soit visible… Cette projection futuriste et écolo ne tient peut être plus du rêve : les chercheurs de l’université nationale d’Incheon en Corée du Sud ont conçus les premiers panneaux solaires réellement transparents !

Plus exactement, le groupe de chercheur a mis au point la première cellule solaire transparente, grâce à l’emploi de semi-conducteurs d’oxyde de nickel (NiO) et de dioxyde de titane (TiO2) combinés par un procédé de fabrication à basse température. L’énergie solaire est bien convertit en énergie électrique, mais il reste encore un gros « mais » : le rendement de conversion s’avère encore plus faible qu’un panneau solaire classique, à seulement 2,1%.

Même en imaginant que de tels panneaux puissent recouvrir demain de très grosses surfaces (comme des murs d’immeuble par exemple), il faudra tout de même améliorer d’un gros cran le rendement énergétique pour ne pas gagner (trop peu) d’un côté ce que l’on perdra lors de la fabrication des panneaux.