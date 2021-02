Xiaomi : un smartphone avec un écran qui déborde, sans port ni bouton

Xiaomi a levé le voile sur un concept smartphone qui a la particularité d’avoir un écran qui déborde de tous les côtés. Il n’y a pas de port ni de bouton par ailleurs. Le constructeur chinois fait plus une démonstration qu’autre chose.

Xiaomi parle ici d’un écran « waterfall » (cascade) qui déborde de tous les côtés pour son smartphone concept. Les bords sont pliés à 88 degrés autour du smartphone. En d’autres termes, il est impossible de ne pas toucher l’écran si l’on prend le téléphone dans sa main. Cela peut sembler un choix surprenant pour ce qui est du côté pratique. Mais comme dit plus tôt, Xiaomi cherche surtout à faire une démonstration ici.

L’autre particularité de ce concept smartphone est l’absence de port et de bouton. On peut donc imaginer que la recharge sans fait exclusivement sans fil. Quant aux boutons, certains usages peuvent se faire de manière logicielle (comme le volume). Reste à savoir comment on allume ou éteint le téléphone.

Ce smartphone est donc une démonstration. Malgré tout, Xiaomi assure à The Verge qu’il dispose d’un modèle fonctionnel dans ses locaux. Doit-on comprendre qu’un modèle similaire pourrait être commercialisé à l’avenir ? C’est une possibilité, bien que la marque chinoise n’en dise pas plus sur le sujet pour l’instant.