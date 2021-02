Brigitte Macron tacle les jeux vidéo : « Fortnite, c’est terrible »

Brigitte Macron n’est pas fan des jeux vidéo et tout particulièrement de Fortnite. Selon elle, « Fortnite, c’est terrible ». Elle a partagé ce sentiment lors d’une atelier bien-être avec le Barroco Théâtre selon La Nouvelle République.

Fortnite est une mauvaise influence chez les jeunes pour Brigitte Macron

« Fortnite, c’est terrible », indique Brigitte Macron. Et d’enchérir : « Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu’ils arrêtent ? ». Elle n’a pas manqué d’exprimer son inquiétude et la nécessité d’apporter un véritable soutien aux plus jeunes. « Il faut être particulièrement attentif à eux en ce moment », assure-t-elle. « L’adolescence est déjà un âge qui n’est pas simple, avec cette crise, c’est encore plus compliqué ». Saluant les initiatives de la maison des adolescents, elle poursuit : « L’adolescence est un passage compliqué. À nous, adultes, de faire le geste. Avec la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux, nous aidons à les multiplier ».

Brigitte Macron a notamment parlé de Fortnite parce qu’il s’agit d’un jeu populaire, tout particulièrement chez les jeunes. Selon elle, les jeux vidéo ont une mauvaise influence chez les adolescents, au point de devenir une addiction. Elle souhaite ainsi que le nécessaire soit fait pour qu’un tel comportement ne touche pas l’ensemble des Français.

Les internautes critiquent cette déclaration

Cette prise de position ne plaît pas à tous les internautes en tout cas. Certains ont publié leurs réactions sur les réseaux sociaux.

Elle y connaît rien à çà pourquoi elle veut tant faire une leçon de morale sur quelque chose qui ne l’intéresse pas ? — 💎Wip Style 🌸 (@Wip_Style) February 5, 2021

ils prennent la culture, les concerts, les musées, les cinémas, les restaurants, les bars, les apéros, en fait il reste que fortnite donc miss macron lâche nous la grappe — celune (@WlLDERMlND) February 5, 2021

Sacrée Brigitte Macron : "Fortnite c’est terrible… Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu’ils arrêtent ?".

C'est plus simple de rejeter la faute sur les jeux que sur l'éducation et la responsabilité des parents… — Mathieu (@MathieuGamedev) February 5, 2021

Mamie Macron est énervé parce que Manu joue trop à #Fortnite ! Ah l'adolescence… — Mad Mark (@DisneyMadly) February 5, 2021