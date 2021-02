Microsoft lance Viva, une plateforme optimisée pour le télétravail

Microsoft met en place Viva, qu’il présente comme la première plateforme dédiée à l’expérience collaborateur et au télétravail. Elle doit favoriser l’engagement, la formation, le bien-être et le partage de connaissances dans le milieu du travail. Il est notamment question des outils Microsoft 365 et Microsoft Teams.

Avec Viva, Microsoft veut optimiser l’expérience du télétravail

Microsoft Viva mise sur quatre modules distincts :

Viva Connections pour engager chaque collaborateur

Viva Topics pour un accès rapide à l’information recherchée

Viva Insight pour renforcer le bien-être en entreprise et l’agilité des équipes

Viva Learning pour démocratiser la formation professionnelle et le développement des compétences

« Nous avons pris part à la plus grande expérience de travail à distance à l’échelle mondiale, et elle a eu un impact considérable sur l’expérience de travail des collaborateurs », déclare Satya Nadella, le patron de Microsoft. « Chaque organisation a désormais besoin d’offrir à ses collaborateurs une expérience unifiée, depuis l’accueil des nouveaux arrivants, à la collaboration entre les équipes en passant par la formation et le développement des compétences. Viva réunit sur une même plateforme, directement intégrée à Teams, tous les outils nécessaires à la réussite du collaborateur, dès son premier jour dans l’organisation ».

Microsoft Viva n’est pas une application ni même un service, mais plutôt une plateforme destinée à améliorer le travail à distance et à aider les entreprises à s’y adapter. Alors que les entreprises dépensent collectivement des milliards de dollars chaque année pour le bien-être de leurs employés, Microsoft pense que Viva contribuera à cette nouvelle ère numérique du travail.