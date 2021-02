Galaxy S21 : des problèmes avec les mises à jour et Samsung Pay en Europe

Les Galaxy S21 sont disponibles depuis peu à l’achat et des problèmes avec les mises à jour et Samsung Pay existent en Europe. Ces soucis semblent tout particulièrement exister du côté de l’Italie et du Royaume-Uni.

Des problèmes avec les Galaxy S21 en Europe

Plusieurs utilisateurs en Europe avec un Galaxy S21 indiquent ne pas recevoir les mises à jour de Samsung, alors qu’elles existent. Les utilisateurs sont également dans l’incapacité d’utiliser Samsung Pay. Pour rappel, il s’agit du service de paiement sans contact de Samsung. Il vient concurrencer Apple Pay et Google Pay.

D’où vient le problème entre les Galaxy S21 en Europe, les mises à jour et Samsung Pay ? Il semblerait que ce soit lié au CSC (Country Code Software). Il existe plusieurs CSC sur les Galaxy de Samsung selon les régions, avec des éléments spécifiques. Il y a quatre CSC en France : XEF (modèles débloqués), FTM (Orange), BOG (Bouygues Telecom) et SFR (SFR).

Au Royaume-Uni, le CSC est BTU. Mais pour une raison surprenante, les Galaxy S21 ont eu le droit à EUX (région européenne). Cela a empêché le téléchargement des mises à jour et l’usage de Samsung Pay. Fort heureusement, Samsung est au courant et a déployé un correctif selon XDA. Le constructeur a fait le nécessaire pour modifier le CSC. Et maintenant, les mises à jour se téléchargent normalement. Samsung Pay est également disponible. À voir maintenant si le problème est également d’actualité en France et si le correctif existe chez nous.