Hyundai installe des robots dans ses concessions pour assurer le service client

Hyundai Motor Group (HMG) s’adapte à la pandémie. Plutôt que d’avoir à fermer ses concessions face à la vague épidémique, le constructeur a développé un nouveau type de robot spécialisé dans le service au client. Actuellement en phase dévaluation dans une concession Hyundai située à Séoul, le DAL-e (Drive you, Assist you, Link with you-experience) est un petit robot d’1,16m de haut qui sera capable à terme de conseiller le client et de lui apporter toutes les informations souhaitées.

DAL-e est équipé d’un écran tactile (ce qui n’est pas forcément top concernant le coronavirus), mais peut aussi dialoguer en langage naturel. Les clients qui le souhaitent pourront donc interagir sans aucun contact avec un vendeur , ce qui peut avoir du sens dans un contexte pandémique. Mieux encore, le robot est capable de détecter les clients qui ne portent pas de masques de protection, et les rappellera à l’ordre. Plus anecdotique cette fois, il sera possible de réaliser des selfies en présence du robot.

L’expérimentation du DAL-e semble être déjà un succès : Hyundai prévoit d’intégrer son droïde dans d’autres concessions (Hyundai ou Kia).