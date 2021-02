Sony a vendu 4,5 millions de PS5 en 2020

Les résultats de Sony pour le Q4 2020 continue de livrer quelques informations clefs. On apprend ainsi aujourd’hui que Sony a écoulé pas moins de 4,5 millions de PS5 en 2020, un score certes excellent… mais qui est absolument identique au score de la PS4 lors de son trimestre de lancement. Les projections qui tablaient sur des chiffres records en seront donc pour leur frais, mais à la décharge de Sony, il faut rapeller que ce lancement a été perturbé par de nombreuses ruptures de stocks, des ruptures qui se sont d’ailleurs encore aggravées lors du mois de janvier 2021.

Dans le même temps, les ventes de PS4 se sont logiquement écroulées de 77%, à 1,4 millions d’unités. Malgré les ruptures de stocks, la branche PlayStation a réalisé le meilleur chiffre d’affaires de son histoire avec 8,4 milliards de dollars de revenus (+40%) ! Les profits opérationnels grimpent eux aussi en flèche (+50%), à 763,3 millions de dollars. Sony note toutefois que les bénéfices de PlayStation on été écornés par les ventes de la PS5, et explique que cela est dû à « des prix stratégiques pour le matériel PS5 qui ont été fixés à un niveau inférieur aux coûts de fabrication ».

Le score de la PS5 sera difficilement comparable à celui de la Xbox Series X/S, pour la simple et bonne raison que Microsoft ne publie plus les chiffres de ventes de ses consoles. Pour autant, Phil Spencer a déclaré il y a quelques semaines que le gap « traditionnel » entre la Xbox et la PlayStation aurait été réduit durant cette période de lancement, ce que semblent confirmer les premières estimations. Ces dernières oscillent en effet entre 2,5 et 2,8 millions d’unités écoulées (ce qui colle grosso modo avec les résultats de la branche Xbox), ce qui signifie qu’il y aurait un peu moins de 2 PS5 vendues pour 1 Xbox Series X/S.

Xbox ferait donc mieux que lors du lancement de la PS4 (comparativement à la Xbox One), avec 4,5 millions de PS4 au lancement contre 1,7 millions de Xbox One (soit presque 3 PS4 vendues contre 1 Xbox One, soit le même écart qu’à la fin de vie de ces consoles). Au passage, le lancement de la Series X/S établirait un nouveau record pour Xbox, ce qui n’est finalement pas le cas pour Sony.