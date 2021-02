SpaceX : le nouveau prototype du Starship explose à l’atterrissage… encore

Hier après midi aux Etats-Unis (en soirée en France) le prototype SN9 du Starship s’est arraché comme un seigneur de son pas de tir de Cameron County au Texas. Après 5 minutes d’ascension et l’arrêt successif des trois moteurs Raptor, la fusée a entamé sa descente (ou plutôt sa chute libre) puis a effectué la manœuvre dite de belly flop à quelques dizaines de mètres du pas de tir. Sans succès : une fois encore, le Starship est descendu (bien) trop rapidement et a explosé au contact du sol.



Le SN9 n’a pas eu plus de succès que le SN8. Crash au sol

Ce vol d’essai du SN9 ressemble donc à un quasi copié-collé du vol d’essai du SN8. A vrai dire, on frôle même la régression : le SN9 est arrivée encore plus vite vers le sol que le SN8 (problème de poussée moteurs ?), et n’a pas dépassé les 10 km d’altitude (une apogée qui était prévue). Elon Musk n’a pas commenté ce second crash d’affilée, mais une chose est sûre cependant : le Starship SN10, qui attendait sagement à côté du SN9 sur le pas de tir, ne tardera pas à décoller à son tour… Le voyage habité vers Mars est encore loin…