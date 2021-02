Panne Internet pour de nombreux clients chez Free et Orange

Il y a une panne Internet en cours chez Orange et tout particulièrement chez Free dans plusieurs villes. Le problème est différent chez les deux opérateurs. Certains ont la connexion Internet coupée chez Free. Alors que chez Orange, le problème se situe au niveau du chargement de certaines pages.

La panne d’Internet chez Orange et Free a lieu dans plusieurs grandes villes. C’est le cas à Paris, Lyon et Marseille chez Free. C’est du côté de Paris, Lyon, Toulouse et Bordeaux du côté de l’opérateur historique. Il y a également des problèmes dans d’autres villes, mais il y a moins de témoignages d’utilisateurs.

Selon les retours, la panne d’Internet a commencé chez Free, avant d’être Orange. Les problèmes chez Free existent depuis le début de l’après-midi, là où ceux d’Orange existent surtout depuis le début de soirée.

Bon @Freebox C’est bon là depuis 13h pas de télé pas d’internet ça suffit ! Vous soûlez ! — Navarro savannah (@NavarroSavannah) February 2, 2021

Please aidez moi j’ai plus d’internet chez moi depuis deux jours 😭😭 @Freebox @free — Boun' (@Axelbenesteau) February 2, 2021

@Orange_conseil bonjour depuis le début de l’après-midi je n’ai plus d’internet tv — fbue🌈🏳️‍🌈🇫🇷🇪🇸 (@fbue93) February 2, 2021

Que faire ? Changer les DNS de son ordinateur, smartphone ou tablette peut être une première piste. Mais si cela ne fonctionne pas, alors il faut attendre un retour à la normale. Ni Orange ni Free n’ont commenté publiquement les problèmes pour l’instant.