Black Panther : une série Wakanda annoncée pour Disney+

Ryan Coogler, le réalisateur du film Black Panther, prépare une série en rapport avec le Wakanda pour Disney+. Ce royaume est un pays africain fictif chez Marvel. Il est déjà apparu dans plusieurs films, dont Captain America, Black Panther et Avengers.

La série autour du Wakanda sur Disney+ est l’un des projets de Ryan Coogler. Le réalisateur a en effet signé un accord avec Disney sur cinq ans. Mais le seul projet annoncé publiquement pour l’instant est la série.

« Ryan Coogler est un conteur singulier dont la vision et la portée ont fait de lui l’un des cinéastes les plus remarquables de sa génération », a déclaré Bob Iger, président exécutif de la Walt Disney Company. « Avec Black Panther, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d’une manière réelle, significative et mémorable, créant ainsi un moment culturel décisif. Nous sommes ravis de renforcer notre relation et nous sommes impatients de raconter d’autres belles histoires avec Ryan et son équipe ».

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur la série autour du Wakanda pour Disney+. Le casting est inconnu, tout comme l’histoire, le casting, la période durant laquelle l’histoire se déroule ou encore la date de sortie sur le service de streaming.

En parlant du Wakanda, c’est l’occasion de rappeler que Black Panther 2 est en préparation et doit voir en juillet 2022. Cette suite a dû connaître des ajustements au niveau du scénario suite au décès de Chadwick Boseman, à savoir Black Panther en personne.