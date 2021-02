HaptX : le gant haptique qui rend le sens du toucher à la VR

L’HaptX Gloves DK2 est sans doute aujourd’hui ce qui se fait de mieux en gants VR haptiques et à retour de force. Ce accessoire massif, destiné pour l’instant uniquement aux entreprises et aux labos de recherche, dispose de 130 points de contact haptiques (ou de rétroactions tactiles) dans sa seconde mouture, et permet même de ressentir jusqu’à 20 kilos de pression !

HaptX apporte le sens du toucher à la VR

En outre, la technologie brevetée d’HaptX permet de déplacer physiquement la peau de l’utilisateur jusqu’à 2mm, ce qui donnerait un sens du toucher inégalé selon l’ensemble des journalistes et testeurs qui ont mis la main sur cet accessoire. Il ne reste donc plus désormais qu’à miniaturiser le tout pour se rapprocher définitivement du type de gants haptiques que l’on peut voir dans le film Ready Player One. Le futur a décidément tendance à se rapprocher très vite (trop vite ?).