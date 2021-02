Le très attendu Matrix 4 sera visible en salles le 22 décembre prochain (et simultanément sur HBO Max aux Etats-Unis). La suite des aventures de Neo (Keanu Reeves). Réalisé et écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 verra le retour de Trinity (Carrie-Anne Moss) et de Niobe (Jada Pinkett Smith). Morpheus ne serait pas interprété par Laurence Fishburn mais par Yahya Abdul-Mateen II, dans une version rajeunie du personnage. On note aussi l’arrivée au casting de Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick ou bien encore Priyanka Chopra.

Mais ça, c’est du réchauffé. L’info neuve du jour concerne le titre du film. Matrix 4 s’intitulerait en fait Matrix Resurrections. Le titre a fuité grâce à une petite boulette de Shunika Terry, la directrice du département coiffure sur Matrix 4. Cette dernière a publié sur son compte Instagram le cliché d’un carton de remerciements avec les symboles chiffrés typiques de la franchise. Le post a été retiré par la suite, ce qui semble valider l’information.