La plateforme Reddit a été sujette à des pannes aux Etats-Unis et au Canada

Si vous utilisez Reddit et que vous habitez aux Etats-Unis ou au Canada, il se peut que vous ayez rencontré des problèmes de connexion hier sur la plateforme. Ce problème était apparemment généralisé, selon le site Web Downdetector.com qui répertorie les pannes.

Reddit affirme que le temps de chargement était seulement plus lent

Plusieurs utilisateurs ont effectivement signalé des problèmes de connexion ou étaient dans l’impossibilité d’envoyer des messages samedi dernier. La panne a notamment touché la ville de New York, de Boston et de Washington aux États-Unis, ainsi que la ville de Toronto au Canada, selon Reuters.

Mis au courant, Reddit a tenté de temporiser la panne et a fait savoir dans un courrier électronique que tout était de nouveau en ordre. Une porte-parole de la société a ainsi déclaré dans un communiqué qu’il y avait eu quelques problèmes avec des taux d’erreur plus élevés cette semaine et que cela se traduisait par des temps de chargement plus lents pour certains utilisateurs.

En tout cas, la page de statut de Reddit semble indiquer que le site Web ne souffre plus de ces problèmes de connexion et de latence.