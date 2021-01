Google : une ancienne employée remet en doute la transparence et l’éthique au sein de l’entreprise

Jeudi dernier se tînt la réunion annuelle du Forum économique mondial, à Davos. Sundar Pichai, le PDG de Google, y a été interrogé au sujet du licenciement d’une ancienne éthicienne de l’intelligence artificielle, Timnit Gebru. Les circonstances entourant le départ de l’informaticienne ont déjà suscité bien des commentaires mais lors de cet événement, Sundar Pichai, a retourné la question pour faire l’éloge du niveau de transparence qui existe au sein de l’entreprise.

Apparemment, l’informaticienne avait perdu son emploi en décembre après qu’un article de recherche, dont elle était la co-auteure avait suscité un différend avec l’entreprise, conduisant à son licenciement. Beaucoup d’employés de Google se seraient indignés par le départ de Timnit Gebru au point où ils auraient remis en question leur place chez Google.

Lors du Forum économique mondiale, Sundar Pichai a été questionné à ce sujet, voici sa réponse :

Si cette réponse peut être perçue comme une pirouette de la part du dirigeant de Google, elle a suscité l’indignation de la principale intéressée, Timnit Gebru, qui n’a pas manqué de fustiger Sundar Pichai dans une série de publications sur Twitter.

Elle a notamment ironisé le fait que Sundar Pichai ait détourné la question pour parler « de la façon dont Google est un chef de file en éthique de l’IA et de la façon dont ils « permettent le débat » ». Elle déclare également à Sundar que c’est « un leader dans le domaine de l’éclairage au gaz » et dénonce que « des hommes privilégiés comme Jeff Dean entouré d’autres hommes privilégiés » lui ont ordonné de retirer un article évalué par des pairs.

Elle les accuse également de lui avoir menti, harcelé, traqué et attaqué en ligne. D’ailleurs, elle souligne que l’espace de travail de Google compte peu de personnes noires et qu’elles partent une à une.

At Davos @sundarpichai gets a question about me & he talks about how Google is a leader in AI ethics & how they "allow debate." You are a leader in gaslighting. Privileged men like @JeffDean surrounded by other privileged men ordered me to retract a peer reviewed paper… 1

— Timnit Gebru (@timnitGebru) January 28, 2021