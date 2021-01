Tesla : Les centres de service peuvent désormais réparer les dommages liés à des collisions

Le rapport financier du quatrième trimestre de Tesla pour 2020 avait révélé que l’entreprise avait fait un bénéfice de 678 millions de dollars dans sa branche « services et autres ». Un beau chiffre qui amène Tesla à proposer encore plus de services à ses clients.

Tesla s’occupe désormais des menues réparations

Justement, CNBC nous a récemment rapporté que les centres de service de Tesla prendront désormais en charge diverses formes de réparation de carrosserie en interne. Le constructeur automobile n’aurait d’ailleurs pas manqué de signaler la disponibilité de ce nouveau service à ses clients en leur envoyant un message.

Tesla a effectivement informé sa clientèle que ses centres de service locaux prendront désormais en charge la réparation des « bosses mineures, éraflures, égratignures et plus encore » sur leur véhicule. L’entreprise promet également un service des plus rapides pour réparer ces dommages.

Une idée qui ne date pas d’hier

Rappelons que l’idée d’incorporer un service de réparation de véhicules aux centres de service de Tesla ne date pas d’hier. En fait, Elon Musk, le PDG de l’entreprise, en avait déjà parlé en 2018 et a évoqué à l’époque son désir d’effectuer des travaux de réparation liés à des collisions en interne.

Certains dommages seraient réparés en 24 heures, d’autres, en moins d’une journée ou encore en une heure. Tesla espère brasser encore plus d’argent avec ce nouveau service de « réparations de collision », d’autant plus que la garantie de certaines voitures s’estompe.

Les centres de service s’occupent également des réparations lourdes

Dans son message adressé à ses clients, Tesla affirme ainsi pouvoir réparer aussi bien les éraflures que les dommages plus importants comme « des dommages à la suspension et à l’essieu, les pare-chocs avant et arrière, les capots, les hayons et les coques de rétroviseurs latéraux, ainsi que les portes, les roues et toutes les réparations de verre ».

Les clients qui voudront réparer leur véhicule chez Tesla n’auront qu’à accéder au menu Service de leur application Tesla, sélectionner « Collision & Glass Repair » et prendre rendez-vous pour profiter du nouveau service.