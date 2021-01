Pour la première fois, Tesla est rentable sur une année complète

Tesla a publié hier ses chiffres cumulés pour l’année 2020. Malgré le confinement mondial et les multiples arrêts de production, la firme américaine peut s’enorgueillir d’avoir été rentable sur une année complète ! La société dirigée par Elon Musk a en effet réalisé un bénéfice net de 721 millions de dollars en 2020, ainsi qu’un chiffre d’affaires de 31,5 milliards de dollars (+28% sur un an). Sur le Q4 2020, Tesla a même établi un nouveau record de CA trimestriel, à 10,74 milliards de dollars (+46%).

Tesla file vers le succès, il le dépasse même…

Longtemps panier percé, Tesla peut donc enfin compter sur ses fonds propres pour progresser (et non comme avant sur des appels de fonds). La société dispose même d’un trésor de guerre de 19,38 milliards de dollars. Wall Street s’attendait à mieux encore, ce qui explique sans doute la chute du cours de l’action (-4%). Pas vraiment suffisant pour faire perdre le sourire à Musk, d’autant que l’action Tesla aura tout de même progressé de 650% en un an ! L’année en cours devrait être encore meilleure : Tesla anticipe une augmentation de ses ventes de 50% en 2021, principalement grâce à la Model Y.