Qualcomm annonce un centre de recherche en France pour la 5G

Qualcomm annonce l’ouverture prochaine d’un centre de recherche et développement en France, à Lannion en Bretagne. Il va se concentrer tout particulièrement sur la 5G afin d’améliorer la technologie au fil des années.

Qualcomm connaît déjà la France. Le groupe américain, connu pour ses puces mobiles dans la plupart des smartphones Android, dispose d’installations existantes à la fois en région parisienne et à Sophia Antipolis depuis plus de 20 ans. Le nouveau centre de recherche et développement pour la 5G à Lannion sera « un centre d’excellence pour l’ingénierie des télécommunications, ainsi qu’un pôle technologique européen », selon Qualcomm. Le groupe dit avoir travaillé avec le gouvernement français pour renforcer la position de Lannion en tant que pôle d’ingénierie de télécommunications de premier plan. Il compte également retenir les talents et préserver l’expertise technologique dans ce domaine.

« Ce nouveau centre permettra d’accroître et de renforcer nos capacités en matière de R&D en Europe et nous aidera à rester à la pointe de l’innovation technologique au niveau mondial », déclare Enrico Salvatori, vice-président Senior et Président de Qualcomm Europe/MEA, cité dans un communiqué. Pour sa part, John Smee, vice-président de l’ingénierie chez Qualcomm, estime que la France « dispose déjà d’une infrastructure d’ingénierie technique d’excellence ». S’installer davantage dans le pays est « naturel » à ses yeux.