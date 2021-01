Netflix teste une minuterie pour couper la lecture après un certain temps

Netflix a lancé un nouveau test avec un système de minuterie. La fonctionnalité permet de couper la lecture du film ou de la série après un certain temps.

Plusieurs choix sont disponibles pour la minuterie sur Netflix. On retrouve 15, 20, 45 minutes ou la fin du programme en cours. Qu’importe la durée, Netflix arrêtera la lecture selon la préférence de l’utilisateur. Cela peut notamment être intéressant pour les personnes qui enchaînent des épisodes d’une série et s’attendent à s’endormir. La fonction permet de couper la lecture et ainsi préserver l’autonomie de son smartphone ou d’un autre appareil.

Pour l’instant, le test de minuterie concerne l’application Android de Netflix. Mais le service de streaming fait savoir à The Verge qu’il envisage le support sur d’autres appareils plus tard. Il semble assez évident que les iPhone auront cette fonctionnalité. Mais ils pourraient ne pas être les seuls. On peut imaginer un support sur les téléviseurs ou tablettes par exemple.

Netflix réserve la nouveauté aux profils pour les adultes. Mais il n’est pas impossible que cela arrive sur les profils des enfants plus tard. Cela pourrait notamment être un système idéal pour couper l’accès à Netflix après une certaine période. Tout dépendra des résultats pendant la période de test avec les adultes.