Bluebots : des poissons-robots capables de se regrouper en banc

Le biomimétisme est particulièrement présent en robotique. Du robot-chien Big Dog de Boston Dynamics aux superbes robots animaux de Festo, la nature inspire souvent les ingénieurs. C’est aussi le cas pour une équipe de chercheurs de la SEAS de Harvard (School of Engineering and Applied Sciences), qui a mis au point un robot poisson capable de se regrouper en banc ! Le Bluebots (à la bouille franchement adorable) peut ainsi synchroniser ses mouvements sous l’eau avec d’autres de ses congénères robotiques, sans aucune intervention extérieure.

Le Bluebots dispose de trois capteurs de détection par LED, d’une batterie au Lithium, de deux caméras et d’une carte mère Raspberry Pi. Le corps du robot est constitué de pièces en plastique articulées et imprimées en 3D. L’algorithme mis au point par les chercheurs récupère les données des différents capteurs afin de calculer les données de distance et de localisation nécessaires pour la synchronisation des robots. A noter que ces robots fonctionnent sans système de GPS ou de transmission de données à distance (type Wi-Fi).

Radhika Nagpal, le directeur du projet Bluebots, explique l’intérêt de ces travaux : « Les informations tirées de cette recherche nous aideront à développer de futurs bancs sous-marins miniatures capables d’effectuer une surveillance environnementale et de patrouiller dans des environnements riches mais aussi fragiles comme les récifs coralliens. Cette recherche ouvre également la voie à une meilleure compréhension des bancs de poissons, en recréant synthétiquement leur comportement. » Les chercheurs précisent en outre que d’ici de nombreuses années, ces algorithmes de synchronisation pourront peut-être servir à l’autorégulation du trafic de véhicules 100% autonomes.