Tesla Roadster : la commercialisation est reportée à 2022

Tesla met à l’épreuve la patience de ses clients. Le Roadster de Tesla a été dévoilé en 2017, et les précommandes ont suivi dans la foulée de cette présentation. La commercialisation de la nouvelle gamme était fixée initialement à 2020… mais la firme américaine semble connaitre quelques soucis de production.

Elon Musk vient de mettre aux spéculations et annonce que la production du Roadster Tesla démarrera en 2022, soit 5 ans après l’ouverture des précommandes ! L’entrepreneur star reconnait que le véhicule doit être encore finalisé, ce qui laisse comprendre que les spécifications dévoilées en 2017 tenaient sans doute du proof of concept.

Cette phase de finalisation plus longue prévue n’est pas tout à fait une surprise. Ce second roadster devrait en effet envoyer du lourd, avec notamment une autonomie phénoménale de 970 km et une capacité d’accélération tout aussi impressionnante (0 à 100 km/h en deux secondes). Les tarifs de ce monstre démarrent à 200 000 dollars (et beaucoup plus en fonction des options choisies).