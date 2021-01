Games of Thrones : deux nouveaux spin-off en préparation, dont une série animée

HBO semble vouloir exploiter jusqu’à la dernière goutte l’univers de Game of Thrones. Le prequel House of the Dagon est toujours en préparation. Ce dernier situera son action des siècles avant les évènements de la série originale (elle même basée sur les ouvrages de George R. R. Martin), et se focalisera sur la naissance de la maison Targaryen. Le scénario suivrait globalement la trame du roman Fire & Blood (toujours de George R. R. Martin). La sortie a été programmé à 2020 sur la plateforme HBO Max.

Selon des « fuites » récentes, un second spin-off intitulé Tales of Dunk and Egg (« Chroniques du chevalier errant ») s’appuierait cette fois sur les romans Le Chevalier errant (1998), L’Épée lige (2003) et L’Oeuf de dragon (2010). Ce spin-off raconterait les tribulations de Duncan le Grand dit Dunk et de son écuyer Aegon Targaryen (dit… l’Oeuf). HBO ne serait pas encore tout à fait certain de produire ce projet.

Enfin, HBO pourrait bientôt annoncer un nouveau spin-off… sous la forme d’une série animée ! Rien n’a filtré concernant le scénario de la série, si ce n’est qu’elle sera diffusée sur HBO Max (ce qui est tout sauf une surprise).