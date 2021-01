L’Epic Games Store dévoile ses données, dont 160 millions de joueurs

Epic Games propose sa rétrospective de l’année 2020 pour l’Epic Games Store avec quelques données, dont 160 millions de joueurs au total. La boutique de jeux concurrente de Steam arrive à attirer de plus en plus de monde.

Il y a donc 160 millions de joueurs sur l’Epic Games Store aujourd’hui, contre 108 millions un an plus tôt. La hausse sur un an est de 48%. 31,3 millions de joueurs se connectent tous les jours. La progression par rapport à 2019 est significative pour le coup : +192% ! Quant au nombre de joueurs mensuels, ils sont 56 millions, contre 32 millions en 2019. Epic précise qu’il y a eu un pic à 13 millions d’utilisateurs simultanés cette année, contre 7 millions en 2019. Il est certain que certaines périodes, comme le confinement, ont regroupé davantage de joueurs au même moment.

Comme on peut s’en douter, les 160 millions de joueurs sur l’Epic Games Store ont un impact positif sur les ventes. Les joueurs ont dépensé plus de 700 millions de dollars en 2020. Les jeux tiers représentent 37% de la somme, soit 265 millions de dollars. De plus, le temps de jeu a augmenté. Il était de 5,70 milliards d’heures en 2020, contre 3,35 milliards d’heures en 2019. La hausse est 70%.

Le catalogue de jeux a également progressé. L’Epic Games Store comptait 471 jeux en 2020, contre 190 un an plus tôt. Epic précise avoir offert 103 jeux toute l’année.

2021 va être l’occasion d’améliorer certaines fonctionnalités existantes comme les listes de souhaits et les succès. Il sera aussi question de nouvelles fonctionnalités axées sur la communauté.