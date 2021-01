Elon Musk dit aimer Cyberpunk 2077, l’action de CD Projekt s’envole

CD Projekt peut dire merci à Elon Musk pour son tweet au sujet de Cyberpunk 2077, ce qui a eu un impact positif sur son action à la Bourse. Le patron de Tesla a indiqué aimer le jeu du studio. Résultat : l’action a grimpé de 19%. C’est le plus haut niveau de 2015.

« L’esthétique de Cyberpunk est incroyable. Le design intérieur est 👌 », a tweeté Elon Musk au sujet de Cyberpunk 2077. Il a posté ce message après avoir dévoilé le nouvel intérieur de la Model S Plaid qui verra le jour le mois prochain. La nouvelle voiture dispose d’un important écran et il est possible de jouer, entre autres, au jeu de CD Projekt.

The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is👌. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

L’action de CD Projekt a donc grimpé à la Bourse grâce au tweet positif d’Elon Musk sur Cyberpunk 2077. On peut dire que le studio en avait besoin au vu des problèmes avec son jeu ces dernières semaines. Il a vu le jour il y a un peu plus de mois, mais il est rempli de bugs. Plusieurs mises à jour ont vu le jour depuis et d’autres sont prévues, toujours pour corriger les bugs.

Sony a décidé de retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et de rembourser les joueurs au vu de la situation. Microsoft a conservé le titre sur sa boutique. En revanche, le groupe a lui aussi remboursé les joueurs.