Orange ferme Djingo et rembourse les enceintes

Orange annonce la fermeture de son service Djingo sur les enceintes pour le 31 mars 2021. Il s’agit de l’assistant vocal de l’opérateur qui voulait concurrencer Google Assistant, Alexa et Siri. Mais ce fut un échec cuisant.

« Plus aucune interaction ne sera possible avec votre enceinte vocale », annonce Orange, concernant l’arrêt du service Djingo. L’opérateur propose ainsi un remboursement intégral à tous ceux qui ont acheté l’enceinte quand elle était encore disponible. Elle a été retirée de la vente en octobre dernier. Son prix était de 149,99€.

Si vous avez acheté une enceinte Djingo dans une boutique Orange ou sur orange.fr, vous êtes éligible au remboursement. Il faut pour cela se rendre à cette adresse et remplir le formulaire. Il regroupe vos données personnelles (nom, adresse, etc) et le numéro de série de l’enceinte. Si toutes les informations sont bonnes, Orange vous enverra par e-mail un bon de retour. Il faudra l’imprimer et déposer l’enceinte dans un point relais ou dans un bureau de poste. Vous n’avez pas à payer de frais d’envoi. Le remboursement se fera sous 30 jours.