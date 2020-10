Djingo : Orange met un terme à son enceinte connectée

Djingo va donc rejoindre la longue liste des produits Orange abandonnés au bout de quelques années à peine. L’enceinte connectée de l’opérateur avait été dévoilée en 2017 avant d’être finalement commercialisée au mois de novembre 2019. Hélas, moins d’un an seulement après le lancement de Djingo, Orange annonce officiellement l’arrêt complet de la production et de la commercialisation.

Malheureusement, Djingo n’a pas trouvé son public. Doit-on vraiment s’en étonner ?

Michaël Trabbia, directeur technologie et innovation d’Orange, reconnait l’échec dans un email diffusé en interne : « Le speaker n’a pas réussi à trouver son public dans un marché des assistants personnels encombré ». Djingo était proposé à la vente à 149 euros, ou 99 euros pour les seuls clients Livebox. Des tarifs totalement excessifs face aux 49 euros des Echos d’Amazon ou des Google Nest.

L’enceinte d’Orange ne brillait pas non plus particulièrement sur la partie technique. Les performances audio notamment étaient jugées assez loin de celles des ténors du secteur (Echo, HomePod, Google Nest). Seul rescapé de cet epic fail, l’assistant vocal conçu par Orange (et intégré à Djingo) embarquera bientôt dans les télécommandes Livebox. Un mal pour un (petit) bien ?