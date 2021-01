Standard de fait, le WebRTC est enfin adoubé par le W3C

Standard de fait depuis 10 ans, le WebRTC a été enfin certifié par le W3C et l’IETF. L’adoubement du W3C a presque plus valeur de symbole qu’autre chose : le WebRTC (Web Real-Time Communications) est en effet devenu depuis quelques années un standard incontournable du net. Et pour cause, ce dernier intègre des APIs qui peuvent transformer tout appareil connecté sur la toile en nœud de communication en temps réel.

Le standard est tellement répandu qu’on le retrouve dans la plupart des navigateurs (Edge, Safari, Firefox, Chrome, Opera, etc.) et qu’il est pris en charge dans un grand nombre de services/apps de télétravail, messagerie ou de visioconférence (Facebook Messenger, Google Meet, Discord, Streaming, etc.).

Inutile de préciser qu’en ces temps de confinement, le WebRTC a renforcé sa position de brique essentielle d’un réseau mondial permettant aux individus de travailler, communiquer et collaborer à distance. Le Dr. Jeff Jaffe, actuel directeur du consortium W3C, a d’ailleurs confirmé que la standardisation officielle arrivait au « meilleur » des moments, alors même que la résilience de nos sociétés modernes semble reposer désormais sur les technologies de communication.