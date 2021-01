Boeing promet de n’utiliser que du carburant 100% durable d’ici 2030

Le secteur aérien est l’un des plus gros facteurs de pollution atmosphérique (et de loin). C’est dire l’importance de l’annonce que vient de faire Boeing : l’avionneur promet d’utiliser exclusivement du carburant 100% durable d’ici 2030 sur l’ensemble de ses vols commerciaux. A noter que Boeing teste des bio-carburants depuis 2008 et a effectué le premier vol « bio-carburant » en 2018. Ce n’est donc pas (tout à fait) une promesse en l’air (si l’on peut dire…)

Surtout, la firme américaine se positionne ainsi comme la référence de son secteur (on n’osera pas écrire la référence « écolo » tout de même…) : le secteur de l’aviation commerciale s’est en effet fixé pour objectif de réduire de 50% les émissions carbone à l’horizon 2050, ce qui s’avère nettement moins ambitieux que le calendrier de Boeing.

Finaud, Boeing travaille aussi sur une modification de la réglementation, ouvertement pour passer outre la limite des 50% de carburant durable sur les vols commerciaux, officieusement peut-être aussi pour mettre la pression sur ses concurrents et ne pas être le seul à investir aussi massivement dans cette bataille.