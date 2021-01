Record : SpaceX place en orbite 143 satellites

SpaceX aime les records et les premières : nombre de réutilisations de lanceurs et de missions commerciales, première société spatiale privée à transbahuter des astronautes jusqu’à l’ISS et désormais… le record de satellites placés en orbite en une seule mission !

SpaceX a placé 143 satellites en orbite en un vol. Le précédent record était détenu par l’ISRO (agence spatiale indienne), avec 104 satellites déployés en une passe.

Ce dimanche 24 janvier, une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé de Cap Canaveral en emportant avec elle pas moins de 143 satellites (133 satellites commerciaux et gouvernementaux ainsi que 10 satellites SpaceX). Jamais encore une compagnie spatiale n’était parvenue à déployer un tel nombre de satellites.

La mission s’est déroulée sans anicroches (aucun satellite en rade) et confirme la place désormais centrale de SpaceX dans le secteur de l’aérospatiale. Qu’il s’agisse de missions commerciales, d’internet satellitaire à l’échelle de la planète ou de projets « public-privé » de grande envergure (retour sur la Lune, voyage mers Mars), l’expertise et l’expérience acquise (en peu d’années) par SpaceX confère à la firme d’Elon Musk un statut vraiment à part. Cette avance technologique a même conduit la NASA a se décharger sur SpaceX d’une partie importante de sa logistique de transport spatial.