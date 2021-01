Cette paroisse a installé un distributeur d’eau bénite dans sa cathédrale

Il est certain que la pandémie de coronavirus a chamboulé nos habitudes quotidiennes, mais même jusqu’à présent, on ne se rend pas bien compte de jusqu’où le Covid-19 a eu des répercussions sur nos vies. C’est, pour le moins, ce que l’on constate à la lecture d’un article de l’actuMorbihan.

Les églises ont aussi été affectées par le Covid-19

Il n’est pas seulement question ici des modifications au niveau des heures de messe ou encore du nombre de fidèles allant à l’église mais plutôt, de l’utilisation de l’eau bénite par les paroissiens. La paroisse Saint-Pierre de Vannes, à Morbihan, a effectivement été obligée de vider les bénitiers en mars 2020 à cause du coronavirus. Un problème qui a trouvé sa solution ce mois de janvier 2021.

En effet, Patrice Marivin, l’archiprêtre de la cathédrale Saint-Pierre, a confié au journal qu’une personne allant à la cathédrale de Luçon, en France, lui a envoyé un message sur WhatsApp le jour de Noël en lui montrant un distributeur d’eau bénite. La personne lui demande alors « à quand dans la cathédrale de Vannes ? ».

L’homme d’église a relevé le défi et s’est entretenu avec les jeunes paroissiens pour mettre en place un distributeur à pédale d’eau bénite à l’entrée de la nef de la cathédrale Saint-Pierre de Vannes.

Il faut se signer à l’eau bénite avant d’utiliser le gel alcoolique

Le distributeur fut installé le 9 janvier 2021 près du distributeur de gel hydroalcoolique et fut inauguré le dimanche 10 janvier qui, selon le prêtre, « symboliquement, est le jour du baptême de Jésus ». Pour mettre au point ce système, Patrice Marivin explique que ses paroissiens et lui ont « repris le même fournisseur de distributeur que pour le gel hydroalcoolique. Sauf que l’on a remplacé le flacon par de l’eau bénite ».

Mais attention, si ce concept peut prêter à sourire, l’homme d’église affirme que « ce n’est pas un gadget : on respecte les règles sanitaires et on honore la maison du Dieu vivante en se signant ». Si cette dernière partie des mots du prêtre vous semble flou, sachez que l’archiprêtre recommande effectivement de « se signer à l’eau bénite » avant d’utiliser le gel hydroalcoolique.

Comment les gens ont-ils accueilli ce concept ?

Comme le confie Patrice Marivin, les retours ont été divers et variés. Apparemment, la plupart des personnes ont été perplexes et l’archiprêtre a dû expliquer son geste. Néanmoins, avec ce distributeur à pédale d’eau bénite, la cathédrale Saint-Pierre de Vannes renoue avec un geste perdu en mars.

Comme l’on pouvait s’y attendre, ce distributeur atypique a fait parler de lui et a attiré l’attention sur le père Patrice Marivin qui a déjà été remarqué pour sa prière pour les Bleus lors de la Coupe du Monde de football en juin 2018. En tout cas, pour l’instant, cette cathédrale est la seule à avoir un distributeur à pédale d’eau bénite dans toute la Bretagne. Mais qui sait, les autres paroisses dans la région vont peut-être suivre mouvement ?